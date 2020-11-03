AÖL sınavı ne zaman yapılacak, ertelendi mi? MEB AÖL 1. dönem sınav tarihleri belli mi?

AÖL sınavı ne zaman yapılacak sorusu yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), tarafından gerçekleştirilen AÖL sınavları, açıktan lise okumak isteyen öğrencilerin girdiği bir sınavdır. Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre değerlendirilmesi yapılan AÖL sınavlarında her dersten 20 soru sorulmaktadır.

AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK, ERTELENDİ Mİ?

Milli Eğitim Bakanı AÖL 1. dönem sınav tarihlerini açıkladı. AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde uygulanacağı açıklandı. 2020-2021 AÖL 1. dönem sınav giriş yerleri 2 Aralık Çarşamba günü erişime açıldı. AÖL sınav yerleri AÖL. gov.tr adresinden öğrenci şifre ve T.C kimlik numarasıyla öğrenilecek.

I. Dönem Sınav Giriş Yerlerinin İnternette Yayınlanması: 02 Aralık 2020

I. Dönem Sınav Sonuçlarının İnternette Yayınlanması: 02 Ocak 2021

AÖL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Aöl sıınavlarında;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır.

Her soru 4 seçeneklidir.

Her doğru cevabın değeri 5 puandır.

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır