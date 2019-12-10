AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor?

AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖL sınavları 7-8 Aralık tarihlerinde Türkiye'nin 81 ilinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından sonuçların ne zaman açıklanacağı araştırılmaya başladı. Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacak. AÖL 1.dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanıyor? sorusunun yanıtı haberimizde..

AÖL SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna dair Milli Eğitim Bakanlığı tarih duyurmadı. Ama geçtiğimiz sınav olduğu gibi AÖL 1.dönem sınav sonuçlarımım 15 gün sonra yani 23 Aralık pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

Açık öğretim lisesi 1.dönem sınav sonuçlarınızı MEB'in AÖL sistemine "kullanıcı adınız ve şifreniz" ile girip "sınav sonuçları" kısmından öğrenebilirsiniz. Dönem dersleri kısmından da önceki bütün sınav sonuçları sorgulanabiliyor. Ayrıca internet erişimi sağlamayanlar Alo 147 çağrı merkezini arayarak ta sınav sonuçlarınızı öğrenebilir.

AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL İTİRAZ EDİLİR?

1- Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

2- Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlara İtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18adresinden ulaşabilirsiniz.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.