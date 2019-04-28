AÖL sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? AÖL 3. dönem kayıtları ne zaman yapılacak?

Açık Lisede öğrenim gören öğrenciler 3. dönem kayıt yenileme tarihlerini araştırıyor. AÖL’de sınavlar dönemi geride kaldı. 6-7 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilen AÖL sınavlarının sonuçları 30 Nisan’da açıklanması bekleniyor. Adaylar AÖL kayıt yenilemeyi ne zaman yapacağını merak ediyor. AÖL öğrencilerinin, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorunda olduğu biliniyor. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır. Peki, AÖL kayıt yenileme ne zaman yapılacak? Haberin devamında sizlerle…

AÖL SINAV SONUÇLARI 2019 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB tarafından 6-7 Nisan tarihlerinde Türkiye genelinde gerçekleştirilen sınavların ardından öğrenciler, MEB'in yapacağı açıklamaya kilitlenmişti. Bakanlık, resmi iş takvimi aracılığıyla 2. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi 30 Nisan olarak duyurdu.

Yukarıda bulunan bağlantıya tıklayarak “Güvenlik Kodu, Öğrenci Numarası ve Şifre” bilgilerini doğru bir şekilde girerek AÖL 2.dönem sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖL 3.DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açıktan lise okuyan öğrenciler, sınavlara girebilmek için Kayıt Yenileyerek ders seçimi yapmak zorundadırlar. Kayıt Yenileme tarihleri, Açık Öğretim Lisesi Müdürlüğü tarafından belirlenen iş takviminde yayınlanır.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri ise, il ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri aracılığıyla yapılmaktadır.

Toplamda 3 dönem olarak tamamlanan 2018-2019 eğitim öğretimin döneminin 3. dönem kayıt işlemi, 02-14 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Ders seçme ekranı ise 2 Mayıs tarihinde erişime açılacak.

AÖL SINAV TAKVİMİ BELLİ OLDU

Sonraki sınavın giriş yerleri ise 3 Temmuz tarihinde görüntülenebilecek. Öğrenciler, kayıt yenileme ve ders seçme işlemlerini yaptığı 3. dönem sınavlarına 6-7 Temmuz tarihlerinde girecek. Bu sınavın sonuçları ise 1 Ağustos'ta yayımlanacak.

AÖL SINAVINDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR?

Açık Öğretim Lisesi sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda, merkezi sistemle çoktan seçmeli test metodu kullanılarak yapılmaktadır.

Sınavlarda;

Her dersten 20 soru sorulmaktadır,

Her soru 4 seçeneklidir,

Her doğru cevabın değeri 5 puandır

Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemez (götürmez).

Sınavların değerlendirilmesi Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ'NDEN NASIL MEZUN OLURUM?

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri, Toplam Kredinin: 192 ve üzeri, Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması, Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor. Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.

AÖL NEDİR?

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini devam ettirdi.