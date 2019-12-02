AÖL sınav giriş belgesi için tarih belli oldu! AÖL sınav yerleri sorgulama sayfası haberimizde..

AÖL sınav giriş belgesi sınava girecek öğrenciler tarafından merak ediliyor. çık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavına kısa bir süre kala sınav giriş yerleri araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvim ile AÖL sınav tarihleri ve giriş yeri tarihleri belli oldu. AÖL sınav yerleri ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. İşte AÖL sınav yerleri sorgulama sayfası..

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

AÖL sınav giriş yerleri 4 Aralık'ta belli olacak. Açıklanınca haberimizde olacak.

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı iş takvimine göre; AÖL 2019-2020 eğitim dönemi, 1. dönem sonu sınavları 07- 08 Aralık 2019 tarihlerinde yapılacak.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

2019-2020 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 2. Dönem: 21-22 MART 2020

2019-2020 AÖO- AÖL- MAÖL/ 3. Dönem: 04-05 TEMMUZ 2019

2020-2021 AÖO- AÖL- AÖİHL- MAÖL/ 1. Dönem: 05-06 ARALIK 2019

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı

Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi

Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı)

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrenciler geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklar.

AÖL MEZUNİYET ŞARTLARI NELER?

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım /Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.