AÖL MEB öğrenci kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖL sınav tarihi ne zaman?

AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı araştırılmaya başladı. Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi sitesinden açıklandı. Örgün eğitime devam edemeyen öğrencilerin okuduğu Açık Öğretim Lisesi (AÖL) eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. AÖL sınav tarihi ne zaman? AÖL MEB öğrenci kayıt yenileme nasıl yapılır? Pandemi salgınından dolayı sınav tarihleri yeniden belirlendi. Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

AÖL SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

MEB resmi sitesinden AÖL sınav tarihleri hakkında resmi açıklamada bulundu. Duyur detayları ise şu şekilde;

"Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2'nci dönem sınavları, açık öğretim kurumları sınavlarının 'teknik hazırlık' süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırılmıştır."

AÇIKÖĞRETİM LİSESİ (AÖL) NEDİR?

Açıköğretim lisesi ya da kısaca açık lise, çeşitli sebeplerle örgün öğretime devam edemeyen ya da eğitimini yarıda bırakmak durumunda kalan öğrencilerin okuduğu lisedir. Açıköğretim lisesinde eğitim süresi 4 yıl 8 dönemdir. Fakat 18 yaşından büyük öğrenciler yılda üç sınav hakkını değerlendirirse eğitimini 2,5 yılda tamamlayabilir.

Kayıt ve kayıt yenileme işlemleri online olarak yapılır. Öğrencilerin yılda iki kere kayıt yenilemesi gerekir.

Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, kayıt yenileme ücretini ödedikten sonra derslerini seçer. Önceden açıklanan tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Açıköğretim Lisesinde okuyan bir öğrencinin mezun olabilmasi için:

– En az 8 dönem öğrenim görmesi,

– Toplam kredisinin asgari 192 olması,

– Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.

Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır.

AÖL ÖĞRENCİ KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri

Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur. Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.

Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler.

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç);

Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.