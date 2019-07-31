AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2019 Açık lise kayıt yenileme tarihi belli mi?

AÖL kayıt yenileme ne zaman? sorusunun cevabı merak ediliyor. Geçen haftalarda tamamlanan 2018-2019 AÖL 3. dönem sınavlarının ardından binlerce açık lise öğrencisinin gözü bu kez, AÖL yeni dönem kayıt işlemlerine çevrildi. AÖL iş takviminde tarihler açıklanıyor. AÖL kayıt yenileme ne zaman? sorusunun cevabı için 2019 Açık lise kayıt yenileme tarihlerine ilişkin bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz..

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

AÖL iş takviminde yer alan bilgilere göre; 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.



AÖL SINAVLARININ DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

* Sınavlar yapıldıktan sonra cevap kağıtları Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünde optik okuyucularla okunmaktadır ve bilgisayar programı ile değerlendirilmektedir. Bu değerlendirme programında aynı zamanda "Kopya Analiz Tekniği" kullanılmaktadır. Sınavınızın iptal edilmemesi, maddi ve cezai yaptırıma maruz kalmamanız için cevap kağıdınızı kimseye göstermeyiniz, kopya çekmeyiniz, çektirmeyiniz. Kopya çekene, kopya çektirene ve kopyaya yardım edene hapis ve para cezası verilmektedir.

* Cevap kağıtlarını okumak için düzenlenmiş optik okuyucular, hatasız kodlanan cevapları değerlendirdiği için kodlama yaparken dikkatli olunuz.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ MEZUNİYET ŞARTLARI

* Öğrenim gördüğü toplam dönemin en az 8 veya üzeri olması,

* Toplam kazanılan kredinin en az 192 veya üzeri olması,

* Ortak derslerin tamamını başarması veya muaf olması, Dil ve Anlatım/Türk Dili ve Edebiyatı dersinden muafiyet olmaması nedeniyle mutlaka başarılması,

* Açık Öğretim Lisesinde en az bir dönem sınava girmiş olması gerekmektedir.