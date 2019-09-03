AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖL ek sınav soruları yayınlandı mı?

AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? sorusu açıköğretim lisesinden mezun olmak isteyenler tarafından oldukça fazla aranıyor. AÖL ek sınavına başvurular 29 Temmuz-01 Ağustos tarihleri arasında yapılmıştı. Sınav ise 31 Ağustos 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Açık liseden mezun olamayan öğrenciler şimdi de AÖL ek sınav sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL ek sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebiliyor.

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz sene yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı.

AÖL EK SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında sitemizde yer alacak.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.