AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı mı? AÖF yaz okulu kayıt tarihleri yoğun olarak araştırılan konular arasında bulunuyor. AÖF bu yıl son kez yaz okulu uygulaması başlattı. Anadolu Üniversitesi'nin İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için yaz okulu kayıtları 24 Haziran'da başlamıştı ve bugün sona erecekti. Ancak AÖF'ten kayıt tarihlerine ilişkin yeni açıklama geldi.Peki AÖF yaz okulu kayıtları uzatıldı mı? diye merak ediyorsanız işte AÖF yaz okulu kayıt tarihleri..

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI UZATILDI MI?

AÖF yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktı. Sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre AÖF yaz okulu kayıtları için verilen süre uzatıldı. Kayıtlar için son gün 5 Temmuz olarak belirlendi.

KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.

AÖF YAZ OKULU DERS ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF Yaz Okulu ücretleri; Alınan ders sayısına göre ödenecek ücret tutarları aşağıda belirtilmiştir:

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci toplam: 160,00 TL

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci toplam: 175,00 TL

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci toplam: 190,00 TL

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci toplam: 205,00 TL

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci toplam: 220,00 TL öder.

Ayrıca; İlgili Kanunlar kapsamında olan Şehit/Gazi yakınlarından, 03/01/2019 tarihli ve 1 sayılı Anadolu Üniversitesi Yönetim Kurulu Kararı gereğince engellilik oranı %40 ve daha fazla olan öğrencilerden ise yaz okulu ücreti alınmamaktadır.

Yaz okulu için yatırılan Öğretim Gideri tutarı iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt işleminden vazgeçilemez. Ancak seçilen ders açılmazsa ilgili derse ait tutar, derslerin hiçbiri açılmazsa öğretim gideri tutarının tamamı iade edilir.

NOT: Öğrenciler yaz okulu ile ilgili sorularının cevaplarını (aosdestek.anadolu.edu.tr) üzerinden ya da İletişim ve Çözüm Masası üzerinden sorarak yanıt alabilirler.