AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? bugün arama motorunda en çok aranılan konulardan biri haline geldi. Yönetmeliğe göre yaz okulu; bahar dönemi dönem sınavlarından sonra açıldı. Binlerce açık öğretim öğrencisini yakından ilgilendiren AÖF yaz okulu kayıtları bugün itibari ile başladı. 2019 AÖF yaz okulu için kayıt yaptıracakların belli bazı şartları taşıması gerekiyor. AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman bitiyor? 2019 AÖF yaz okulu kayıt ücretleri ne kadar? diye merak ediyorsanız haberimizi inceleyebilirsiniz..

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

2019 AÖF yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında "aof.anadolu.edu.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır. 2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir. Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

YAZ OKULUNDA HANGİ DERSLER VAR?

1- Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden ilgili kayıt tarihleri arasında yapılacaktır.

2- Yaz okulunda hangi ders/derslerin açılacağı ilgili birim kurulu kararı ve Senatonun onayıyla yaz okulu kayıt tarihlerinden sonra belirlenir.

2019 AÖF YAZ OKULU ÜCRETLERİ KADAR?

Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti

Yaz okulunda 1 Ders alan öğrenci Toplam 160,00 öder.

Yaz okulunda 2 Ders alan öğrenci Toplam 175,00 öder.

Yaz okulunda 3 Ders alan öğrenci Toplam 190,00 öder.

Yaz okulunda 4 Ders alan öğrenci Toplam 205,00 öder.

Yaz okulunda 5 Ders alan öğrenci Toplam 220,00 öder.

AÖF YAZ OKULUNA KİMLER KAYIT YAPTIRABİLİR?

1- Yaz okuluna güz ve bahar döneminde kayıt yenileten-yeniletmeyen, yarı yıl fark etmeksizin tüm Açıköğretim Sistemine göre öğretim yapan Fakültelerin öğrencileri kayıt yaptırabilir.

2- 2018-2019 öğretim yılında son kez yapılacak üç ders sınavına girme hakkı bulunan öğrenciler isterlerse yaz okuluna başvurabilirler. Ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrenci, üç ders sınavına katılamaz.

3- Öğrenciler, üst yarıyıl ya da alt yarıyıllardan hiç almadıkları dersleri yaz okulunda alabilir. Tüm bu koşullarda yaz okulunda en fazla 5 ders seçebilirler.

4- Öğrenim gördüğü programda FF harf notlu dersi/dersleri olan öğrenci yaz okulunda bu dersi/dersleri alabilir.

5- Genel Not Ortalaması (GNO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, koşullu geçtikleri dersleri yani CD, DC ve DD harf notu aldıkları ders/dersleri yaz okulunda alabilir.