AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı!

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavı aylar öncesinde de duyurulduğu gibi 13-14 Nisan tarihlerin gerçekleştirildi. AÖF Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019 tarihinde yapılacak. En fazla üç dersten kalan açıköğretim öğrencileri ise, 20 Temmuz 2019 tarihinde üç ders sınavına girebilecek. Bahar dönemi için hazırlık yapmaya başlayan öğrenciler bir yandan 'AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?' sorularının yanıtlarını araştırmaya başladılar. AÖF sınav soruları ve cevapları yayınlandı haberlerinin çıkması üzerine adaylar sorulara ve cevaplara nasıl ulaşacaklarını da merak etmeye başladılar. AÖF hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler...

AÖF VİZE SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Binlerce aday tarafından merak edilen 'AÖF vize sınav sonuçları açıklandı mı?' sorusunun yanıtı malesef henüz açıklanmadı. AÖF tarafından düzenlenen bir önceki sınav sonucu 10. günde açıklanmıştı. Şimdi Bahar dönemi vize sınavı sonuçlarının 24 Nisan'da açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI

Dört oturumda gerçekleşen AÖF ara sınavının soru ve cevapları eKampüs Sistemi üzerinden erişime açıldı.

AÖF SINAV GEÇME NOTU

Kredili geçme sisteminde alacağınız notlara göre harf karşılıkları aşağıdaki gibidir:

84 – 100–AA–4,00 (GEÇTİ)

77 – 83– AB–3,70 (GEÇTİ)

71 – 76– BA–3,30 (GEÇTİ)

66 – 70– BB–3,00 (GEÇTİ)

61 – 65– BC–2,70 (GEÇTİ)

56 – 60– CB–2,30 (GEÇTİ)

50 – 55– CC–2,00 (GEÇTİ)

46 – 49– CD–1,70 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

40 – 45– DC–1,30 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

33 – 39– DD–1,00 (ORTALAMAYA GÖRE)(UYARI)

0 – 32—-FF–0,00 (KALDI)

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ

Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.

Ayrıca, TRT-Anadolu Üniversitesi iş birliği ile yeni açılan TRT Okul kanalı ile günde 12 saat olmak üzere dersler ulusal TV'lerde de yayınlanmaya başlamıştır. Sınavlarının merkezi yöntemle yapılması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesinin tümüyle elektromekanik olması sayesinde, öğrenci bilgisinin ölçümü, örgün eğitime göre çok daha objektif ve standart olabilmektedir. Bu sayede, iyi bir derece ile Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ni bitirebilen bir öğrencinin bilgi ve farkındalık düzeyinin piyasada ve iş yaşamında çok iyi bilinen bir olgu haline gelmiştir. Açıköğretim Fakültesinin uluslararası standartlara ve Bologna Kriterleri'ne uygun bir şekilde, okunan tüm dersleri, alınan notları ve kazanılan ders kredilerini bildiren, Türkçe/İngilizce bir diploma eki vermesi sayesinde AÖF mezunlarının uluslararası üniversitelerde master ve doktora programlarına kabul edilmesi de çok kolaylaşmıştır.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.