AÖF soruları ve cevapları açıklandı

AÖF bahar dönemi sınavı bu hafta sonu yani 13 Nisan ve 14 Nisan'da yapılıyor. Anadolu Üniversite, AÖF soru ve cevaplarını ise sınavların bitiminde sonra yayınlandı.

AÖF SINAV BELGESİ NASIL ALINIR?

AÖF sınavına katılacak herkesin yanında bulundurması gereken sınav belgesi adayların erişimine açıldı. Öğrenciler "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" internet adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifresi ile AÖF sınav yeri sorgulaması yapabilecek.

AÖF SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin düzenlediği AÖF sınav tarihleri belli oldu. 2019 AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde yapılacak. Her ders için 20 soru olacak ve cevaplanması için 30 dakika süre tanınacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ NEDİR?

Bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan 2019 tarihinde başlıyor, 14 Nisan 2019 tarihinde sona eriyor.

AÖF ÇIKMIŞ SORULARI

AÖF çıkmış sorular listesi, Anadolu Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu E-kampüs sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile kolayca görüntülenebilecek.