AÖF sınavı ne zaman? AÖF online sınav nasıl yapılacak? İşte detaylar..

AÖF sınavları hakkında detaylı bilgi almak isteyen adaylar yoğun olarak araştırma yapma başladı. AÖF sınavı ne zaman? Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavların birçoğu etlenmişti. AÖF sınavları ise online olarak gerçekleştirilecek. AÖF online sınav nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerine her bir ders için dakika verilecek. Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında AÖF sınavları online olarak gerçekleştirilecek. Sınav giriş sistemi 18 Nisan'da açılacak. Sınavlar ise 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca öğrencilerin hizmetine açık tutulacak.

AÖF ONLİNE SINAV NASIL YAPILACAK?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim - öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır.

Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir.

Sınavlarda her bir ders için 20 soru sorulacak. Öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre verilecek.

Anadolu Üniversitesinin resmi internet sitesi üzerinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.