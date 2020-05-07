Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Sınav Giriş Sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açıldı. AÖF öğrencileri sınavların ne zaman sona ereceğini ve sonuçların ne zaman açıklanacağını araştırıyor. AÖF sınavları bitti mi, saat kaçta bitiyor? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Binlerce AÖF öğrencisinin merak ettiği detaylar haberimiz içerisinde yer alıyor.

AÖF SINAVLARI SAAT KAÇTA BİTİYOR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18 Nisan – 7 Mayıs arasından gerçekleştiriliyor. Sınav sistemi bugün saa 23:59'da kapanacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Sınava sonuçlarının, sınavlar bittikten sonra 1-2 hafta içinde açıklanması bekleniyor. Sonuç açıklanma tarihi netleştikten sonra haberimiz içerisinde yer alacaktır.

AÖF SINAVI NASIL YAPILIYOR?

AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.

TÜM SINAVLARA AYNI ANDA MI GİRİLECEK?

Tüm derslerin sınavlarına aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. Karşınıza çıkan menüde aldığınız dersler yer almaktadır. Bu derslerden hangisini seçerseniz onun sınavına başlarsınız. Kalan derslere 7 Mayıs'a kadar girilebiliyor.

İNTERNET KESİNTİSİ DURUMUNDA NE OLACAK?

18 Nisan’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 7 Mayıs’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.