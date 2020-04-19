AÖF sınavı online nasıl yapılacak? AÖF sınav giriş ekranı haberde!

AÖF sınav girişinin nasıl yapılacağı yakından takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle AÖF sınavları internet üzerinden gerçekleşecek. Peki, AÖF sınavı online nasıl yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihlerinde yapılacak. Merakla beklenen sınav hakkında detaylı bilgiye haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAVI ONLİNE NASIL YAPILACAK?

Koroanvirüs salgını nedeniyle bu sene AÖF bahar dönemi sınavları online olarak yapılıyor.

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.

AÖF ONLİNE SINAV İÇİN TIKLAYINIZ.

AÖF SINAVI DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

AÖF SINAV GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

Sınav sorularının kişiye özel olması nedeniyle sınav ortamında yalnız bulunmanız ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı olmadan ya da kimseden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz.

Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.

Sınav sorularının her türlü ortamda kopyalanması ve paylaşılması, yasalarımızca suç teşkil etmekte ve bu tür eylemlerin cezai sorumluluğu bulunmaktadır. Herhangi bir etik ihlalde bulunduğu tespit edilen öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.