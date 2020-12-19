AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav giriş ekranı burada!

AÖF vize dönemi sınavları devam ediyor. Geçtiğimiz hafta bazı sınıflar için yapılan ara dönem sınavlar 3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri için devam ediyor. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Sorumlu olunan derslerin sınavından çıkan adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını öğrenmek istiyor.

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AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sınavlar online olarak yapıldığı için sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2020

Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:

1. Yarıyıl Dersleri 12 Aralık 2020 Cumartesi

5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri 13 Aralık 2020 Pazar

14 Aralık 2020 Pazartesi

3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 19 Aralık 2020 Cumartesi

20 Aralık 2020 Pazar

21 Aralık 2020 Pazartesi

AÖF SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.