AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuçları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Sınava giren adaylar konuyu yakından takip ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavlar internet üzerinden yapılmaya başlandı. Anadolu Üniversitesi Açık öğretim Fakültesi 18 Nisan – 7 Mayıs arasından gerçekleştirilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF online sınav sonuçları açıklandı mı? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 18 Nisan – 7 Mayıs arasından gerçekleştirilecek. Sınava sonuçlarının 7 Mayıs'tan sonra 1 hafta içinde açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAVI NASIL YAPILIYOR?

AÖF sınavlarına katılacak olanlar, www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.

İNTERNET KESİNTİSİ DURUMUNDA NE OLACAK?

18 Nisan’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 7 Mayıs’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz. Ancak 7 Mayıs’a kadar sınavlarınızı tamamlayamama durumunuzda sınav sistemi erişiminize kapanacak ve cevaplandırmadığınız sorular boş bırakılmış kabul edilecektir.