AÖF soru ve cevapları yayınlandı!
Her yıl binlerce kişinin girdiği AÖF sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor.
Anadolu Üniversitesi tarafından 13-14 Nisan Bahar Dönemi AÖF sonuçları açıklanma tarihi hakkında resmi bir bilgi paylaşılmadı. Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının açıklanma tarihi düşünüldüğünde, ilgili sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
Bu bağlamda, AÖF sınav sonuçlarının 26 Nisan tarihine kadar açıklanması öngörülüyor.
AÖF SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ
13-14 NİSAN AÖF SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI
Öğrenciler, ilgili dönem veya geçmiş dönemlere ait sınavların soru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak ulaşabilir.