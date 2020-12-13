AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav giriş ekranına nasıl giriş yapılır?
AÖF sınav giriş ekranı yoğun ilgi görüyor. Yeni tip koronavirüs salgını nedeni ile 2020 ve 2021 eğitim takvimine göre Açıköğretim sınavları çevrim içi olarak yapılıyor. Sınavda her ders için 30 soru ve 40 dakika süre oluyor. Sınava esinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden e-devlet şifresi ya da öğrenci şifresi giriş yapılabiliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF güz dönemi ara sınavları online olarak yapılıyor. 12-13 Aralık'ta yapılacağı açıklanan AÖF sınavları devam ediyor. Sınava katılım www.anadolu.edu.tr adresinden yapılıyor. Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak. Güz dönemi sınavına katılan öğrenciler sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Sınavlar online olarak yapıldığı için sonuçların önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
SINAVDA SORUMLU OLUNAN YARIYIL DERSLERİ VE SINAV TARİHLERİ
Sınavda Sorumlu Olunan Yarıyıl Dersleri ve Sınav Tarihleri AÖF tarafından şu şekilde açıklandı:
1. Yarıyıl Dersleri 12 Aralık 2020 Cumartesi
5. Yarıyılda Okutulan Fark Dersleri 13 Aralık 2020 Pazar
14 Aralık 2020 Pazartesi
3, 5 ve 7. Yarıyıl Dersleri 19 Aralık 2020 Cumartesi
20 Aralık 2020 Pazar
21 Aralık 2020 Pazartesi
AÖF SINAVLAR NASIL YAPILACAK?
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır. Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecek.Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz.www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.