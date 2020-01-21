Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,931
  • 6,5784
  • 296.473
  • 121954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Eğitim
    3. >
  3. AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu" 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak"

AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı geçtiğimiz haftasonu düzenlendi. 18-19 Ocak tarihinde yapılan dönem sonu sınavının soru ve cevapları dün itibari ile erişime açıldı. Şimdi gözler AÖF final sonuçlarında. AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..

 

AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 18-19 Ocak tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları yapıldı. AÖF güz dönemi final sınavlarının oturumlarının tamamlanmasının ardından heyecanla beklenen sınav soruları da erişime açıldı. Şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor.  2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sizlerle..

AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların kısa süre içerisinde adaylara duyurulacağını açıkladı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlandığında haberimizde olacak.

AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINDA  

AÖF  final soru ve cevapları yayınlandı.  Anadolu Üniversitesi twitter hesabından öğrencilere duyuruldu. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

AÖF SINAV SORULARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?

Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020

Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020

Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti


Düğün paylaşımı ortalığı karıştırmıştı! Sebebi ortaya çıktı
Bülent Ersoy'dan Banu Alkan'a jet yanıt!
Karan yok, Fahriye var
'Serenay bu işin altından kalkar'
Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması
<p>Mogadişu´da iki gün önce düzenlenen saldırıda yaralananlardan 3 Türk vatandaşı ile 6 Somalili Tür

Ankara´dan Kalkan Uçak Somali´ye İndi!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Yusufeli Barajı'nda son düzlüğe girildi

Çin'deki gizemli virüs hızla yayılıyor