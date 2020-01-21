AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı geçtiğimiz haftasonu düzenlendi. 18-19 Ocak tarihinde yapılan dönem sonu sınavının soru ve cevapları dün itibari ile erişime açıldı. Şimdi gözler AÖF final sonuçlarında. AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? sorusunun yanıtı haberimizde..
AÖF sınav sonuçları için tarih belli oldu mu? sorusu sınava katılan öğrenciler tarafından merak ediliyor. 18-19 Ocak tarihinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavları yapıldı. AÖF güz dönemi final sınavlarının oturumlarının tamamlanmasının ardından heyecanla beklenen sınav soruları da erişime açıldı. Şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih araştırılıyor. 2020 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sizlerle..
AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasına ilişkin Rektör Yardımcısı ve AÖF Dekan Vekili Prof. Dr. Selim Başar, yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların kısa süre içerisinde adaylara duyurulacağını açıkladı. İlgili kurumun resmi sitesinde yayınlandığında haberimizde olacak.
AÖF FİNAL SORU VE CEVAPLARI YAYINDA
AÖF final soru ve cevapları yayınlandı. Anadolu Üniversitesi twitter hesabından öğrencilere duyuruldu. Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.
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AÖF 2020 SINAVLARI NE ZAMAN?
Bahar dönemi ara sınavı: 18-19 Nisan 2020
Bahar dönemi dönem sonu sınavı: 13-14 Haziran 2020
Yaz okulu sınavı: 22 - 23 Ağustos 2020
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
- 84 – 100 AA 4,00 Geçti
- 77 – 83 AB 3,70 Geçti
- 71 – 76 BA 3,30 Geçti
- 66 – 70 BB 3,00 Geçti
- 61 – 65 BC 2,70 Geçti
- 56 – 60 CB 2,30 Geçti
- 50 – 55 CC 2,00 Geçti
- 46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
- 33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti