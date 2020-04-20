AÖF sınav sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak?AÖF bahar dönemi sınav tarihleri!

AÖF sınav sonuçları ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Koronavirüs salgınında dolayı sınavlar tedbir amaçlı internet üzerinden yapılma kararı alındı. . Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan sınavlar 20 gün sürecek. Dün başlayan AÖF bahar dönemi sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Konu hakkında detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaptığı sınavlar 18 Nisan ve 7 Mayıs arasında gerçekleştirilelecek. Öğrenciler sınavlara www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifreyle giriş yaparak AÖF sınavlarına giriş yapabilecek.

T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilecek. Daha önceki sınavlarınızda olduğu gibi her bir ders 20 sorudan oluşacak ve her bir dersi cevaplamanız için süreniz 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAVLARI NASIL GERÇEKLEŞECEK?

Sınav başladığında ekranda yalnızca bir soru görülecektir. Soruyu cevaplandırarak ya da boş bırakarak bir sonraki soruya ilerleyebileceksiniz. Sorular arasında ileri ya da geri gidilme imkânı olmadığı için işaretleme yapmadan geçtiğiniz soru boş bırakılmış olarak kabul edilecektir.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını göreceksiniz. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış olacaktır.