AÖF sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları sorgulama!

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. AÖF vize sınav sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi ara sınavı 13 Nisan ve 14 Nisan tarihleri aralığında yapıldı. Gerçekleşen sınavın ardından gözler sonuç tarihine çevrildi. Öğrenciler kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak tamamlamanızı sağlıyor. AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar haberimizde sizlerle.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Soru ve cevaplar genellikle sınavın ardından 3 gün içerisinde açıklanıyor. Öte yandan AÖF sonuçlarının ise en geç 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 5(beş) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF SINAV TAKVİMİ NEDİR?

AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde yapıldı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu, 30'ar dakika süre verildi. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde gerçekleştirildi.

25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir.

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ NEDİR?

Dersleri kitle iletişim araçları (internet, radyo, televizyon) ile ve çeşitli şehirlerdeki akademik danışmanlık merkezleri tarafından verilen, sınavları yılda 2 kez (vize, final) yapılan, Anadolu Üniversitesi'nin başlattığı bir uzaktan eğitim projesidir. AÖF diplomalarının örgün eğitimle alınan diğer üniversite diplomalarından hiçbir hak eksiği yoktur. AÖF ders kitapları çok düzenli ve kolay anlaşılabilir bir dille yazılmıştır. AÖF e-öğrenme portali yoluyla yayımlanan mp3 dinlemeleri, video dersleri, etkileşimli sunumlar, deneme sınavları vb. sayesinde bilginin öğrencilere yayılımı oldukça kolaylaşmış, zaman ve zeminden bağımsız bir hale gelmiş ve üniversite eğitimi çok modern ve etkileyici yeni bir boyuta taşınmıştır.