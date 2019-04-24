AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları 2019 açıklandı mı?

“AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?” sorusu araştırılıyor. AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde eğitim gören öğrenciler heyecanla kurumun yaptığı açıklamaları yakından takip ediyorlar. AÖF vize sınavları 13 Nisan Cumartesi ve 14 Nisan Pazar günleri yapıldı. Final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğreniciler vize sınavlarından kaç puan alacaklarını öğrenmek istiyorlar. Haberimiz içerisinden AÖF sınav sonuçları ile ilgili detayları öğrenebilir, sorgulama ekranı üzerinden sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Haberimiz içerisinden AÖF sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını takip edebilirsiniz.

Geçtiğimiz dönemlerde gerçekleştirilen sınavların sonuçlarının açıklanma tarihi düşünüldüğünde, ilgili sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirilmiştir.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir.

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.