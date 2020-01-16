AÖF sınav giriş belgesi 2020 nasıl sorgulanır? AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı..

AÖF sınav giriş belgesi 2020 nasıl sorgulanır? sorusu sınava katılacak olan öğrenciler tarafından araştırılıyor. 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak olan AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu sınav bilgileri üniversitenin resmi adresinden yayınlandı. Anadolu Üniversitesi, AÖF sınavlarına katılmak için giriş belgesini şart koşuyor. AÖF sınav giriş belgesi 2020 nasıl sorgulanır? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ 2020 NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav yerleri belli oldu. 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek olan AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu sınav bilgileri üniversitenin resmi adresinden yayınlandı. Öğrenciler, 2019-2020 öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ?alabilirler.

AÖF SINAVLARI 2020 NE ZAMAN?

Güz Dönemi finalleri 18 - 19 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.Bahar Dönemi vizeler 18 - 19 Nisan 2020 Bahar Dönemi finalleri 13 - 14 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenecek.Alttan dersi olanlar için Yaz Okulu sınavları 22 - 23 Ağustos 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

AÖF DERS GEÇME NOTLARI

84 – 100 notları arasında AA harf notu ile geçebilirsiniz

77 – 83 notları arasında AB harf notu ile geçebilirsiniz

71 – 76 notları arasında BA harf notu ile geçebilirsiniz

66 – 70 notları arasında BB harf notu ile geçebilirsiniz

61 – 65 notları arasında BC harf notu ile geçebilirsiniz

56 – 60 notları arasında CB harf notu ile geçebilirsiniz

50 – 55 notları arasında CC harf notu ile geçebilirsiniz

46 – 49 notları arasında CD harf notu ile1,70 koşullu geçebilirsiniz

40 – 45 notları arasında DC harf notu ile1,30 koşullu geçebilirsiniz

33 – 39 notları arasında DD harf notu ile1,00 koşullu geçebilirsiniz

0 – 32 notları arasında FF harf notu ile 0,00 kalırsınız.