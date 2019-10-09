AÖF kayıt yenileme ücretleri ne kadar? 2019-2020 AÖF Açıköğretim kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri her dönemde yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini 7 Ekim’den itibaren gerçekleştirebiliyorlar. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir. Haberimiz içerisinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme işlemleri ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başladı ve 18 Ekim’de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETLERİ

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit 220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit 240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir. Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.