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  3. AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2019 kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak? AÖF 2019 kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ne zaman yapılacak" AÖF 2019 kayıt yenileme nasıl yapılır"

AÖF kayıt yenileme tarihleri için heyecan giderek artıyor. AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt işlemleri belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Kayıt yeniletecek öğrencilerin ücretlerini belirtilen bankalara yatırmaları gerekiyor. Detaylar haberimiz içerisinde sizlerle.

AÖF kayıt yenilemenin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri açıklandı. Kayıt işlemleri 2 Eylül tarihinde başladı ve 13 Eylül’e kadar devam edecek. Adayların belirtilen tarihlerde işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemleri için ekim ayına işaret edildi. Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Ekim’de sona erecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir.

AÖF KAYIT ÜCRETLERİ NE KADAR?

Kayıt yeniletecek öğrenciler ilgili Bakanlar Kurulu Kararı gereğince sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda alt limit ?220,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ?240,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.

Adaylar, İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzunda açıklanan kayıt belgelerini hazırlayarak illerdeki AÖF bürolarına bizzat başvurarak kayıt yaptırabilir.

İnternet Başvuru ve Kayıt Kılavuzu ile Öğrenci Kılavuzuna www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresi Kılavuzlar bağlantısından veya aof.anadolu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

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