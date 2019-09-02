AÖF kayıt yenileme 2019 ne zaman yapılacak? AÖF yeni kayıt ve kayıt yenileme nasıl yapılır?

AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıtın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. AÖF kayıt yenileme ve yeni kayıt tarihleri ne zaman? Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2019-2020 öğretim yılı internet başvuru, kayıt, kayıt yenileme/ekle-sil tarihleri açıklandı. Yeni kayıt başvuruları 2 Eylül itibari ile başladı ve 13 Eylül’e kadar devam edecek. AÖF kayıt yenileme işlemleri ise ekim ayında aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden yapılacak.

AÖF GİRİŞ EKRANI

AÖF YENİ KAYIT TARİHLERİ NE ZAMAN?

2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) ile yerleştirilip kayıt yaptıracak adayların,Anadolu Üniversitesi Yabancı Uyruklular İçin Yükseköğretime Geçiş ve Yerleştirme Sınavı (ANADOLUYÖS) kapsamında kayıt hakkı kazananların, İnternet başvuru işlemleri ile ilgili açıklama yapıldı.

Başvurular 02 Eylül 2019 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayıp,13 Eylül 2019 Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan duyuruda kayıt yenileme işlemleri için ekim ayına işaret edildi. Kayıt yenileme başvuruları 7 Ekim tarihinde başlayacak ve 18 Ekim’de sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı ile Kayıt yenileme ekranı üzerinden gerçekleştirilecektir. Kayıt işlemini gerçekleştiren adaylar 45 AKTS krediyi geçmeyecek şekilde ders seçimi yapabilecektir. Bir önceki kayıt yenilemede adayların kayıt yenileme işlemlerini Ziraat Bankası ATM'lerinden veya mobil bankacılık ile gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

ÖDEMELER NEREYE YAPILACAK?

Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacak.

Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında;

Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 22 Şubat 2019 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:30’a kadar ödeme yapılabilecek.

Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacaktır. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ders seçimi işlemine göre belirlenen kayıt yenileme bedelini ödemeyen öğrencilerin kayıtları yenilenmez.