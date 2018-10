AÖF harç ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılır? AÖF kayıt yenileme 2018 tarihleri ne zaman?

AÖF kayıt yenileme 2018 tarihleri ne zaman sorusu araştırılıyor. AÖF kayıt yenileme harç ücreti ne kadar, hangi bankaya yatırılıyor? Örgün eğitim yerine açıköğretimi tercih eden vatandaşlar kurumlar tarafından yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Açıköğretim eğitimi veren kurumlar arasında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yoğun ilgi görüyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde eğitim gören öğrenciler kurumun belirttiği tarihlerde yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Açıköğretim Fakültesi, kayıt işlemleri 11 Eylül 2018 Salı günü başlayıp, 4 Ekim 2018 Perşembe günü mesai saati bitiminde sona erecek. Mazeretli Kayıt İşlemleri 5 Ekim 2018 Cuma günü mazeretli olanların kayıtları yapılacak. AÖF'de yeni sisteme göre bundan sonra ders seçimi yapılmadan banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeyecekler. Yeni sisteme göre ders seçimi yapılmadan önce banka ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştiremeycekler. AÖF'ün yaptığı açıklamada uygulanacak yeni sistem şu şekilde; “Kayıt yenileme, Ders Seçimi (Ekle-Sil) işlemi ve Kayıt Yenileme Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.”

AÖF GİRİŞ EKRANI

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

2018 AÖF kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı yüz binlerce kişi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 2018-2019 eğitim dönemi için AÖF kayıt yenileme işlemleri 24 Eylül 2018 Pazartesi günü başladı ve 5 Ekim 2018 Cuma günü sona erecek. Toplam 12 gün sürecek kayıt yenileme süreci hakkında başka detaylar geldiği takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

ÖSYS YENİ KAYIT

Başvuru ve kayıt tarihi: 03 - 10 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 10 Eylül 2018

İKİNCİ ÜNİVERSİTE

Başvuru ve kayıt tarihi: 11 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 19 - 21 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 21 Eylül 2018

YENİ KAYIT

EK YERLEŞTİRME - DİKEY GEÇİŞ

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 - 28 Eylül 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 28 Eylül 2018

YATAY GEÇİŞ DERS EKLEME

Başvuru ve kayıt tarihi: 04 - 05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

KAYIT YENİLEME EKLE/SİL

AÇIKÖĞRETİM / İKTİSAT / İŞLETME

Başvuru ve kayıt tarihi: 24 Eylül -05 Ekim 2018

Mazeretli kayıt tarihi: 05 Ekim 2018

2018 - 2019 AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 12 - 13 Ocak 2019

Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019

2018-2019 Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019

AÖF HARÇ ÜCRETİ NE KADAR?

Bu konuda AÖF tarafından, e-materyale geçiş ile ücretlerin düşürüleceği duyuruldu. Tam liste verilmese de, geçen yıl 275 TL olan ücretlerin 225 TL’ye düşürüldüğü ifade edildi. Yapılan güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştır;

"Bilimsel bilginin sürekli güncellenmesi, var olan bilginin yeni gerçeklik karşısında doğruluğunun teyit edilmesi ihtiyacı ve ülkemizde yeni yönetim sistemine geçişin beraberinde getirdiği ve devam etmesi beklenen yoğun mevzuat değişiklikleri sebebiyle basılı malzemeler güncelliğini hızla yitirmektedir. Öğrencilerimize daha güncel ve doğru bilgiyi sunabilmek, kâğıt ve baskı maliyetlerindeki yükselme ve bunların öğretim giderine yansıtılmasıyla ortaya çıkacak artışlardan öğrencilerimizi korumak ve her yıl milyonlarca kitap basılması nedeniyle doğaya verilen zararı en aza indirmek ve kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmak amacıyla 2018-2019 öğretim yılından itibaren öğrencilerimize basılı kitap vermek yerine Anadolum e-Kampüs Sistemi aracılığıyla sunulacak olan dijital kitaplar ve e-öğrenme malzemelerimiz kullanılacaktır. Bu adımlar neticesinde elde edilen maliyet düşüşü öğrencilerimize olumlu bir şekilde yansıtılacak ve hâlihazırda 275 TL olup basılı kitaba devam edilmesi durumunda 350 TL’nin üzerine çıkması kaçınılmaz olan öğretim gideri 225 TL’ye düşürülecektir. Üniversitemizin topluma hizmet misyonunun vazgeçilmez unsuru olan dezavantajlı grupta yer alan öğrencilerimize yönelik yeni uygulamalarımız da öğrencilerimiz ve kamuoyuyla ayrıca paylaşılacaktır."

HARÇ ÜCRETLERİ NEREDEN ÖDENECEK?

Kayıt için yapmanız gereken ödemeleri Ziraat Bankası aracılığıyla aşağıdaki ödeme yöntemlerinden biriyle gerçekleştirebilirsiniz:

Kredi Kartı/Banka Kartı ile Ödeme (İnternet başvurunuzu yaptıktan sonra herhangi bir bankanın kredi kartı/banka kartı ile online

ödeme yapabilirsiniz. Ancak, kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartı/banka kartıyla ödeme yapılamayabilir.)

İnternet Bankacılığı ile Ödeme

ATM’den Ödeme (Kartlı/Kartsız)

Mobil Bankacılık ile Ödeme

Posta havalesi, banka havalesi ve EFT gibi yollarla yapılan ödemeler kabul edilmemektedir.

Kayıtla ilgili ödemelerin zamanında yapılmamasından veya yanlış yapılmasından doğacak sonuçlardan Anadolu Üniversitesi sorumlu değildir. Yanlış yapılacak bir ödemenin sorumluluğu öğrenciye aittir.

Banka dekontunu öğrenim süresince saklayınız. Dekont daha sonra Üniversite yetkililerince istenebilir.

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF BÜTÜNLEME SINAVI VAR MI?

AÖF’ün bütünleme sınavını neden yapmadığına dair açıklama yapan Anadolu Üniversitesi, konuyu şu ifadelerle açıkladı; Sınavlarda başarının değerlendirilmesinde Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılmaktadır. Bu sistemde güz ve bahar dönemleri birbiri ile ilişkilidir. Güz döneminde bir öğrencinin başarısız olduğu bir dersi bahar döneminde genel not ortalamasını yükselterek kurtarma şansı vardır. Bütünleme sınavı uygulandığında dönemler arası bağlantı kopacağından ve sistemdeki “Uyarı” ve “Tekrar” durumları uygulanamayacağından öğrenci başarısı olumsuz etkilenecektir. Ders geçme ve değerlendirme sistemimiz incelendiğinde bu durum açıkça görülecektir. Tüm bu açıklamalar sonucunda bütünleme sınavı uygulanması durumunda öğrencilerimizin dezavantajlı duruma geleceği değerlendirilmektedir.

AÖF SINAV DETAYLARI

1-) AÖF Sınavlarında Dersten Geçme Notu Kaçtır?

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde bir dersten geçer not alabilmek için 35 ile üzerinde puan almanız gerekmektedir. Aksi takdirde dersten kalırsınız.

2-) Harf Notu Nedir?

Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.

3-) Koşullu Geçer Nedir?

Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmamanız gerekmektedir. Aksi halde puanınız giderek düşecektir.

- Kayıt tarihleri içerisinde ödeme gerçekleşmezse, kayıt hakkını kaybeder, dersleri alamaz.

Açıköğretim Fakültesi Nedir? İşleyişi Nasıldır?

Açıköğretim Fakültesi,1982 yılında kurulmuş olan ve Uzaktan eğitim metoduyla öğrencilerine hizmet veren, Anadolu üniversitesinin bir fakültesidir. Kendi ikamet ettiği ilde üniversite kazanamayıp farklı illerde okuma imkanı olmayan, hatta örgün olarak üniversite okumaya fırsatı olmayan Türk vatandaşlarının imdadına koşan bir sistemdir Açıköğretim. Tüm Türkiye’de hizmet veren açıköğretim fakültesi, bunun yanı sıra KKTC, Türki Cumhuriyetler ve Batı Avrupa’da da Türk vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır.

Açıköğretim sistemi nasıl işler?

Dersler kitle iletişim araçları yollarıyla işlenir, TRT Okul kanalında, her gün 12 saat açıköğretim dersleri ile ilgili yayınlar yapılmaktadır. Ayrıca Anadolu üniversitesi bünyesindeki “aof e-ogrenme ” sitesinde ve diğer onlarca forum sitelerinde dersler ve sınavlarla ilgili destek verilmektedir. Anadolu üniversitesinin her ilde bürosu bulunmaktadır, bu bürolarda öğrencilere her konuyla ilgili destek verilmekte, gerekli olan tüm ders kitapları ücretsiz olarak temin edilmektedir.

Açıköğretim sisteminin bilinmeyen bir yanı da, Aöf öğrencileri için her ilde, Anadolu üniversitesince belirlenmiş üniversitelerde dersler verilmektedir. Aöf öğrencileri her yıl 3 kez ( vize, final ve bütünleme ) sınava girmekte ve bu sınavlar sonucunda bir üst sınıflara geçmekte yada geçememektedir. Fakat açıköğretim fakültesi son yıllarda kredili sisteme geçmektedir, kredili sistemde ise yıl bahar ve güz olarak iki döneme ayrılır, her dönemde de vize ve final olarak iki sınav yapılmaktadır, bütünleme sınavı kredili sistemde bulunmaz.

Açıköğretim fakültesinin diğer üniversitelerden bir farkı yada eksiği var mıdır?

Açıköğretim fakültesinde okutulan bütün bölümler diğer üniversitelerdeki örgün bölümler ile denktir, ayrıca açıköğretim öğrencileri, diğer üniversite öğrencilerinin yararlanabildiği tüm sosyal haklardan faydalanabilmektedir.

Açıköğretim fakültesine nasıl girilir?

Açıköğretim fakültesine girmek için üniversite sınavlarına girmek gerekmektedir. Açıköğretim fakültesindeki bazı bölümler kontenjansız bölümler olup, isteyen herkez tercih yapabilirken, bazı bölümlerde kontenjan sınırı vardır ve yalnızca belirli bir puan barının üzerine çıkabilen öğrenciler girebilir. Ayrıca herhangi bir üniversitenin örgün bölümlerinde okuyan tüm öğrenciler, açıköğretim fakültesinin kontenjansız bölümlerinden istedikleri birine, üniversite sınavına girmeden kayıt olabilir.