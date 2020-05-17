AÖF final sınavları adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Anadolu Üniversitesi bünyesinde yapılan Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavları yeni tip koronavirüs (kovid-19) salgını nedeni ile internet üzerinden online olarak gerçekleşti. AÖF final sınavları ne zaman, nasıl olacak? AÖF final tarihleri açıklandı mı? Milyonlarca kişinin merakla takip ettiği konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

AÖF FİNAL SINAVLARI NASIL YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi açıköğretim dönem sonu sınavları internet üzerinden yapılacak. Üniversitenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Açıköğretim, İşletme ve İktisat fakültelerinin bahar dönemi dönem sonu sınavlarının internet tabanlı ortamlardan yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavın yurt içi ve yurt dışı programlar için 24 Haziran saat 00.01 ve 8 Temmuz saat 23.59 arasında erişime açık olacağı kaydedildi. Sınav uygulama esasları ve detaylı bilgilerin üniversitenin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacağı ifade edildi.Bahar dönemi arasınavları da 18 Nisan-7 Mayıs'ta internet üzerinden yapılmıştı.

AÖF NEDİR?

Açıköğretim Fakültesi, 1982 yılında kurulmuş, uzaktan eğitim yöntemiyle öğrencilere hizmet veren, Anadolu Üniversitesi’nin bir fakültesidir. AÖF, üniversite okumak isteyipte, maddi zorluklar yüzünden okuyamayan ya da ikamet ettiği şehir içinde üniversite kazanamayan fakat farklı bir şehirde okuma imkanı olamayan, örgün eğitim veren üniversitelerde okuma şansı yakalayamamış öğrencilere büyük kolaylık sağlayan bir sistemdir. Açıköğretim Fakültesi’nde devam zorunluluğu olmadığından, derslere girmeden sadece sınavlara girerek devam edebileceğiniz bir sistemdir.

Açıköğretim Fakültesi, tüm Türkiye’de hizmet veren bir sistem olmasının yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti diğer Türk Cumhuriyetleri ve Batı Avrupa’da ki Türk vatandaşlarına hizmet vermektedir.