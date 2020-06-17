AÖF final sınavları ne zaman? AÖF final sınavları online mı yapılacak?

Binlerce AÖF öğrencisi final sınavları ile ilgili arama yapmaya başladı. AÖF final sınavları ne zaman ve nasıl yapılacak, merak ediliyor. AÖF final sınavları hakkında Anadolu Üniversitesi tarafından açıklamaya yapıldı. Buna göre, yeni koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?

Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi; 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23:59’a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır.

AÖF FİNAL SINAVLARI NASIL YAPILCAK?

Final sınavları online olarak yapılacak. Sınava www.anadolu.edu.tr adresindeki "Açıköğretim Sistemi Sınav Girişi" linki tıklanarak giriş yapılabiliyor. Sınava internet erişimi olan bilgisayar, akıllı cep telefonu, diz üstü bilgisayar vb. cihazlar ile istenilen yerden katılınabiliyor.

İnternet bağlantısı olan bilgisayar ve cep telefonu olmayanlar AÖF bürolarında sınava katılabiliyor.

Tüm derslerin sınavına aynı anda girme zorunluluğu bulunmuyor. Menüde yer alan derslerden hangisini seçerseniz onun sınavına başlayabilirsiniz. Kalan derslerin sınavının 8 Temmuz'a kadar girilmesi gerekiyor.

Her bir dersin sınavı 20 sorudan oluşuyor ve sınav için 30 dakikalık bir süre veriliyor.

Tüm sorularla ilgili işaretlemelerinizi yaptığınızda ya da size verilen 30 dakikalık süre dolduğunda “BU DERSİN SINAVI BİTMİŞTİR” uyarısını çıkıyor. Bu uyarıyı gördüğünüzde sınavınız tamamlanmış oluyor.

24 Haziran’dan itibaren, sınavınızı tamamlayamadan oturumunuz herhangi bir nedenle (elektrik kesintisi, internet bağlantı sorunu vb.) sonlanırsa, son gün olan 8 Temmuz’a kadar sınavınıza kaldığınız yerden devam ederek sınavınızı tamamlayabileceksiniz.