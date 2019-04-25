AÖF final sınavı tarihleri ne zaman? 2019 yılı AÖF bahar dönemi sınav takvimi

AÖF sınav tarihleri merak edilen konular arasında yer alıyor. AÖF bahar dönemi final sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan ve 14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Yoğun katılım gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. AÖF bahar dönemi vize sonuçları 25 Nisan’da erişime açıldı. Peki final sınavı ne zaman yapılacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi vize sınavı 13 Nisan ve 14 Nisan tarihlerinde yapıldı. Güncellenen takvime göre AÖF final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları 25 Mayıs ve 26 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Akademik Takviminde yer alan ve 20 Temmuz 2019 tarihinde yapılması planlanan Üç Ders Sınav tarihi 27 Temmuz 2019 olarak değiştirilmiştir.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF'ün Bahar Dönemi Ara sınavları 13-14 Nisan tarihlerinde yapıldı. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru soruldu, 30'ar dakika süre verildi. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde gerçekleştirildi.

25-26 Mayıs tarihlerinde ise Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavları tamamlanacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarıyılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından gerçekleştiriliyor. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarıyıldan ders seçebilir.

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarıyıllardan,

İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,

Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI NEDİR?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti