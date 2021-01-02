AÖF final sınavları için heyecanlı bekleyiş başladı. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler final sınav tarihine çevrildi. AÖF final sınavı ne zaman? AÖF dönem sonu sınavı online mı olacak? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler..

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF DÖNEM SONU SINAVI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacağı açıklandı.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ NASIL?

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.