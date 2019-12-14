AÖF geçme notu kaç, harf notu nedir? 2019 AÖF 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? AÖF puan hesaplama

AÖF 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? sorusu sınava girecek olan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖF güz dönemi sınavları 14-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştiriliyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavlarda geçme notları, çan eğrisi, harf notu merak ediliyor. AÖF'te öğrenim gören öğrenciler AÖF 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? sorusunun yanıtını arıyor. Cevabı haberimizde..

AÖF 4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?

Açıköğretim Fakültesi'nde dört yanlış bir doğruyu götürüyor. ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda geçerli olan dört yanlışın bir doğruyu götürmesi uygulaması Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) taraından açıköğretim sınavlarında da uygulanmaya başladı. Bu sistem sadece Anadolu Üniversitesi’nde değil tüm Açıköğretim Fakültelerinde geçerli olacaktır.

HARF NOTU NEDİR?

Harf notu almış olduğunuz yüzlük sistemdeki notun sınıfınızdaki öğrencilere göre harflendirilmesidir. En yüksek geçen harf notu AA iken en düşük geçen harf notu CB'dir. CC, DC ve DD notları ise koşullu geçer anlamındadır.

KOŞULLU GEÇER NE DEMEK?

Bir dersten koşullu olarak geçebilmeniz için o dönemin genel ortalamanızın 2.00 ve üzerinde olması gerekiyor. Eğer altında olursa koşullu olarak geçtiğimiz tüm dersleri yeniden vermeniz gerekmektedir. AÖF sınavlarına girerken dört yanlışın bir doğruyu götürdüğünü kesinlikle unutmamanız gerekmektedir. Aksi halde puanınız giderek düşecektir.

AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇTIR?

Anadolu Üniversitesi merkezî açık öğretim ve uzaktan öğretim sistemine göre eğitim-öğretim yapan Açık öğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerindeki dönemlik-kredili sisteme dayalı olarak yürütülen program ve bölümlerin ölçme ve değerlendirmesinde kullanılan “Bağıl Değerlendirme Sistemi” kaldırılarak yerine “Öğrenci Değerlendirme Sistemi” getirilmiştir.

SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

0 – 32 FF 0,00 Kaldı

ÇAN EĞRİSİNDE NOT HESAPLAMA

Çan eğrisinde de not hesaplama neredeyse normal hesaplama gibidir. Sadece harf notları herkesin ortalamasına göre belirlenir.

Türkçe ( 7 Kredi )

Matematik ( 3 kredi )

Ortalamayı bulmak için ara sınav notunun %30’u ile Final’in %70’i alınarak toplanıyor.

Kredili Bölümlerin Çan Eğrisi ile Not Hesaplaması:

Öncelikle hesaplamamıza 7 kredilik Türkçe dersi ile başlayalım. Bu dersin Arasınavından 45 ve Final sınavından 40 almış olalım.

Dersin ortalaması: 45 x 0,3 + 40 x 0,7 = 41,5 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz DC harf notu atandığını varsayalım. DC harf notunun değeri 1,30‘dur. (Yukarıdaki tablodan baktık)

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 7 kredi ) 7 x 1,30 = 9,1

7 kredilik türkçe dersinin etkisini 9,1 olarak hesapladık. Türkçe dersi için hesaplamalar sona erdi.

Daha sonra 3 kredilik Matematik dersini ele alalım. Matematik arasınav notumuz 60, final notumuz 57 olsun.

Dersin ortalaması: 60 x 0,3 + 57 x 0,7 = 57,9 ( Buradaki 0,3 % 30’u, 0,7 ise %70’i hesaplamaktadır. )

Bu ortalamaya göre anadolu üniversitesi tarafından çan eğrisi oluşturularak harf notu atanır. Biz CB harf notu atandığını varsayalım. CB harf notunun değeri ise 2,30‘dur.

Dersimiz kredisi harf notu değerimiz ile çarpılır. ( 3 kredi ) 3 x 2,30 = 6,9

3 kredilik türkçe dersinin etkisini 6,9 olarak hesapladık. Görüldüğü gibi matematik notu daha yüksek olmasına rağmen etkisi Türkçeye göre daha azdır.

Genel Ortalama: Bu dönemde sadece 2 ders aldığımızı (Türkçe ve Matematik ) varsaymıştık. Bu iki dersin toplam kredisi 7+3 = 10 ‘dur. Toplam değeri ise 9,1 + 6,9 = 16 ‘dır. Bu toplam değer, toplam krediye bölünerek genel ortalamamız bulunur. 16/10 = 1,6

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ NASIL OLACAK?

Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.