AÖF 3 ders sınavı ne zaman? AÖF 3 ders sınav yerleri 2019!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavlarının ardından AÖF 3 ders sınavı ne zaman? 2019 AÖF 3 ders sınav yerleri ne zaman açıklanacak? merak ediliyor. Çeşitli sebeplerden ötürü örgün bir yükseköğretim programına yerleşemeyen öğrenciler için eğitim fırsatı sağlayan AÖF her sene belirli zamanlarda sınavlar düzenliyor. Mayıs ayında sınava giren öğrenciler heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Sonuçların açıklanmasının ardından yeterli puanı alamayan adaylar üç ders sınavına girecekler.

2019 AÖF 3 ders sınav hakkı da Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bahar dönemi final sınavları 25-26 Mayıs 2019 tarihlerindeki oturumlarla sona ermişti. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar yarıyılı bütünleme sınavı, 29-30 Haziran 2019 tarihlerinde uygulanacak.

AÖF 3 DERS SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi tarafından geçtiğimiz aylarda yapılan sınav takvimi açıklanmasında yer alan bilgiye göre 2018-2019 Yılı mezuniyet üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 günü saat 09:30'da gerçekleşecek. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınav hakkı, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Üç Ders Sınav Hakkı Uygulama Usul ve Esaslarında belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütülülecek.

2019 AÖF 3 DERS SINAV MERKEZLERİ NASIL SEÇİLECEK?

Üç ders sınavına girecek öğrencilerin sistemde kayıtlı olan sınav merkezlerine göre sınav yapılacak. Öğrenciler üç ders sınavına gireceği sınav ilini, 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde T.C. kimlik/öğrenci numaraları ve şifreleri ile http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından sayfalarına giriş yaparak, AÖF bürolarına bizzat giderek veya 0850 200 46 10 nolu AOSDestek İletişim ve Çözüm Masasını arayarak değiştirebilecek. Belirtilen tarihlerde değişiklik yapmayan öğrenciler Fakülte tarafından atandıkları sınav ilinde sınava girmek zorunda olacak.

AÖF YAZ OKULU NASIL OLACAK?

Yaz okulu öğrenci kayıtları, 24 - 28 Haziran tarihleri arasında yapılır. Onöğrenci, yaz okulunda açılan ön lisans/lisans derslerinden en çok beş ders seçebilir. O öğrenci, kurum içi/kurum dışındaki diğer yükseköğretim programlarının yaz okulundan ders alamaz.

Yaz okulu kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra, ders seçimi ile ilgili talepler dikkate alınmaz. Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu dönemi 11 hafta sürecektir. 14-15 Eylül 2019 tarihlerinde dönem sonu sınavları yapılacaktır. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacaktır.