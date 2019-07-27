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  3. AÖF 3 ders sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? İşte AÖF 3 ders sonuçlarının belli olacağı tarih

AÖF 3 ders sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak? İşte AÖF 3 ders sonuçlarının belli olacağı tarih

AÖF 3 ders sınav sonuçları 2019 ne zaman açıklanacak" İşte AÖF 3 ders sonuçlarının belli olacağı tarih

AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Açıköğretim Fakültesi (AÖF)’nde okuyan binlerce öğrenci ‘AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde okuyan ve 3 tane dersten başarısız olan öğrencilere tanınan AÖF 3 ders sınavı büyük önem taşıyor. Sınavda başarılı olan öğrenciler mezun olabilecek. Haberimiz içerisinden AÖF 3 ders sonuçlarının belli olacağı tarihe ulaşabilirsiniz

AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınavlarında 3 dersten başarısız olanlar için düzenlenen AÖF 3 ders sınavı 27 Temmuz Cumartesi günü yapılıyor. Sınavın akabinde aratılan konular arasında ‘AÖF 3 ders sınav sonuçları açıklanma tarihi’ yer alıyor. Gözler Anadolu Üniversitesinin yapacağı duyurulara dikilmiş durumda. AÖF 3 ders sonuçlarının belli olacağı tarihe haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz

AÖF 3 DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF 3 ders sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Anadolu Üniversitesi’nden açıklama yapılır yapılmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE DERS GEÇME

Sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

Her dersin cevabı, o dersin isminin yazılı olduğu sütuna işaretlenmelidir. Cevap kâğıdında mutlaka ilgili ders için ayrılan ve açıkça dersin adı yazılan sütunu kodlayınız.

Tüm sınavlar çoktan seçmeli test şeklinde hazırlanmakta ve bilgisayar ortamında değerlendirilmektedir. Bu sınavlarda öğrencilerin, derslerin her birinden ayrı ayrı başarılı olmaları gerekmektedir.

Sınavlarda öğrenci sayısına bağlı olarak, tek (A), iki (A,B) veya dört (A,B,C,D) kitapçık türü kullanılabilmektedir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 18/03/2016 tarihli ve 75850160-106-158-16196 sayılı yazısıyla Açıköğretim programları uygulayan üniversitelerin ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinde uygulama birliğinin sağlanmasında göz önünde bulundurulması gereken hususlar ilgili üniversitelere bildirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının yazısı gereği, 2016-2017 Öğretim Yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde, sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde çoktan seçmeli beş seçenekli test tipi sorularda, dört yanlış cevabın bir doğru cevabı eksiltmesi, Anadolu Üniversitesi Senatosunun 04/10/2016 tarihli ve 7/8 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.

Sınav değerlendirilirken doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşülecek ve kalan sayı sınavla ilgili ham puanınız olacaktır.

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