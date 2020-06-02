AÖF final sınavlarında heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavlarda adaylar ara sınavları online olarak gerçekleştirdi. AÖF 2020 final sınavı ne zaman yapılacak? AÖF bahar dönemi final sınavı online mı olacak? Açıköğretim fakültesinde okuyan milyonlarca öğrenci final sınavların hakkında bilgi almak istiyor. Haberimizin üzerinden AÖF final sınavı ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

AÖF 2020 FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF final sınavları elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Bahar dönemi sınavları 24 Haziran 2020 - 8 Temmuz 2020 tarihinde yapılacak.

Anadolu Üniversitesi’nden yapılan açıklamada; “Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır. Sınava ilişkin bilgiler resmi web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızdan duyurulacaktır.”

SINAV SİSTEMİNE NASIL GİRİLEBİLİR?

Sınavların gerçekleştirileceği elektronik ortama dâhil olmak için, internet bağlantısı olan kişisel bilgisayarınız veyahut tabletiniz ya da cep telefonunuzdan giriş yapmanız gerekecektir. Gerekli teknolojik altyapıya sahip değilseniz, 1-5 Haziran 2020 tarihleri arasında iletişim ve çözüm masasından randevu alarak, istediğiniz herhangi bir Anadolu Üniversitesi Açıköğretim bürosunda, internet ortamında yapılacak sınava girebilirsiniz.

SINAV SİSTEMİNE GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sınavınıza, Üniversitemiz resmî web sitesinde yer alan Sınav linkine tıklayarak giriş yapabilirsiniz. Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi;

24 Haziran'dan başlayarak 8 Temmuz 23:59'a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır. Bu 15 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da

derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz. Ancak belirtilen tarihin son günlerine kalmanızın, bağlantı problemlerine yol açabileceğini de göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

AÖF yaz okulu sınavları ise 23 Ağustos 2020 tarihinden yapılacak.