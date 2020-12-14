Anaokulları için yüz yüze eğitim nasıl olacak? MEB son dakika hangi okullar yüz yüze eğitime açılıyor?

Yüz yüze eğitim anaokullarında yarından itibaren açılıyor. Kovid 19 tedbirleri kapsamında belirlenen kuşulları yerine getirmek kaydıyla anaokullarından yüz yüze eğitim başlıyor. Söz konusu karar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sosyal medya üzerinden yapılan dururu ile gündeme geldi. Peki yüz yüze eğitim nasıl olacak? Lise ortaokul ve diğer eğitim kurumlarında okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sosyal medya hesabından anaokullarıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada “Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir” denildi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. pic.twitter.com/5XLU5jvYzi — MEB (@tcmeb) December 14, 2020

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada “Sağlıkçılarımıza ve diğer çalışanlarımıza destek olmak amacıyla kamuya ait okul öncesi kurumları, ana sınıfları hariç, faaliyetlerini sürdürebilecektir” ifadelerini kullanmıştı.

DİĞER OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?



Bakan Selçuk: Yüz yüze eğitim için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, aralık ve ocak ayında toplam 500 bin ilave tablet dağıtılacağını ifade etti. Bakan Selçuk, "Bir an önce yüz yüze eğitime geçilmesi için şartların olgunlaşmasını bekliyoruz" açıklamasını yaptı.

4 Ocak'a kadar yüz yüze eğitime ara verildi. En çok merak edilen ise uzaktan eğitimin ne zaman son bulacağı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarih vermedi ancak salgının seyrini işaret etti.

"23 Kasım Pazartesi gününden itibaren TRT EBA, EBA platformu ve canlı sınıf uygulamaları, basılı ve dijital kaynaklarla 4 Ocak 2021'e kadar uzaktan eğitim sürecini başlattık. Önümüzdeki tüm konular salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilecek ve duyurulacaktır"

Ziya Selçuk, Meclis'te devam eden Bütçe görüşmelerinde konuştu. Bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TABLET DAĞITIMI SÜRECEK

Bugüne kadar 150 bin civarında tablet dağıtıldığını söyledi. Tablet dağıtımıyla ilgili sözlerini şöyle devam ettirdi Bakan Selçuk:

"21 Aralık tarihine kadar 200 bin tablet daha dağıtılacak ve 2021 Ocak ortasına kadar ilave 300 bin internet bağlantılı tablet daha dağıtılacak. İhtiyaç sahibi öğrencilere resmi veriler üzerinden yaptığımız sıralamalar doğrultusunda dağıtımlara imkanlar ölçüsünde devam edilecek"

"26 BİN AKILLI TAHTA KURULACAK"

Ziya Selçuk, akıllı tahtalar ile ilgili de bilgi paylaştı.

Bakan Selçuk, "Öğrenme süreçlerinin teknolojik altyapıyla desteklenmesi için bugüne kadar yarım milyona yakın etkileşimli tahta okullarımıza kurulmuştur. 2020 yılı sonuna kadar yaklaşık bin 350 okul için 26 bin adet etkileşimli tahtanın kurulumu tamamlanacaktır" dedi.