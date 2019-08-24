Anadolu 5.0 ile yeni eğitim modeli hayata geçecek

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamada, yeni bir öğretim felsefesi olarak ortaya çıkan “ANADOLU 5.0” hakkında bilgi verildi. “Değişen ve dönüşen dünyanın meydan okuyucu yapısı geleneksel üniversite sistemini zorlamaktadır” ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şu bilgiler yer aldı: “Bir üniversite mezunu bilgilerinin yüzde 60’ını mezun olduktan 5 yıl sonra eskitmektedir. Bu büyük değişime ayak uyduracak küresel ölçekte rekabet edebilecek bireyler yetiştirmek zorundayız. Hem bölgede hem de tüm dünyada güçlü olmamızın güçlü bir aktör olarak karar verici konuma yükselmemiz bu paradigma değişikliğine bağlıdır. 20. yüzyılda 90’lı yıllardan sonra ise bilgi birikimi her 3-5 yılda iki katına çıkmaktadır. Son 50 yılda insanlığın ürettiği bilgi 3000 yılda üretilenlerden daha fazladır.”

"Eğitimde dijital dönüşümü hedef alan “ANADOLU 5.0” ile ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Anadolu 5.0 bir iddiadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir zeminde kendisini gösteren yeni bir öğretim felsefesidir."

ANADOLU 5.0 MODELİ, 7 BİLEŞENDEN OLUŞUYOR

ANADOLU 5.0 bileşenleri şu şekilde oluştu: “Açık ve Katılımcı Yönetim, Araştırma ve Geliştirme Kültürünün Bireyselleşmesi, Bireysel Sosyal Sorumluluk, Uluslararasılaşma, Kaynağını Yaratan Üniversite, Yaşam Odaklı Üniversite, Yeni Nesil Bilgi Merkezleri.”

MODEL ALAN DEĞİL MODEL OLAN BİR ÜNİVERSİTE

Eğitimde dijital dönüşümü hedef alan “ANADOLU 5.0” ile ilgili üniversiteden yapılan açıklamada, “Anadolu 5.0 bir iddiadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği bir zeminde kendisini gösteren yeni bir öğretim felsefesidir. Özellikle model alan değil model olan bir üniversite anlayışıyla hareket ediyoruz ve belirlediğimiz çeşitli ilkeler bazında hem yönetimsel hem de öğretimsel dönüşümleri planlamaktayız” denildi.

ANADOLU 5.0 NASIL YAPILACAK?

“ANADOLU 5.0”in nasıl yapılacağı ise şöyle açıklandı: “Öncelikle kentteki paydaşlarımız, sivil topum kuruluşları, öğretim elemanları ve öğrencilerle birlikte bir yol haritası çizeceğiz ve özellikle bilindiği gibi üniversitemiz dijital dönüşümün Türkiye’deki önemli bir merkezi ve lideri. Bu pratikten gelen becerimizi, bilgimizi işe koşarak Anadolu 5.0 adı verdiğimiz yeni üniversal felsefemizi yaratacağız. Çeşitli kurumlar, çeşitli organizasyonlar böylesi denemelere girişmektedir. Ancak gözden kaçırılan nokta; süreç içerisinde bu dönüşümleri sağlayacak paydaşların iş birliği ve işlevselliğidir. Anadolu 5.0 adı verdiğimiz bu yeni anlayışın temelinde de bu yatmaktadır. Çıkış noktamız, 21. yüzyıl ve onun meydan okumalarına karşı nasıl bir insan yetiştirmeliyiz sorusu. Bu soru bağlamında nasıl bir üniversite olmalı? Bu bir süreç planlama-uygulama ve değerlendirme aşamaları ile birlikte belirlenen tüm paydaşların katılımı ile ortaya çıkan perspektifi yol haritası yapacağız.”