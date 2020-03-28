ALES/1 ne zaman? ALES çıkmış soruları nelerdir?

ALES hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler sık sık ALES/1 ne zaman? sorusu ile ilgili araştırma yapıyor. Her yıl toplamda 3 kere yapılan sınav da adaylar sözel ve sayısal sorulardan sorumlu olacak. Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen sınavlar arasında ALES'te bulunuyor. Sınav tarihi ve çıkmış sorular için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ.

ALES/1 NE ZAMAN?

Sözel ve sayısal sorulardan sorumlu olacak olan sınav 3 Mayıs'ta yapılacaktı. ALES tarihleri 10 Mayıs 2020 tarihine ertelendi.

ALES 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 2020 başvuruları 13 Mart 2020 tarihinde başlayacak, 23 Mart 2020 tarihinde sona erecek. ALES için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2020 olarak belirlendi.

ALES SINAVINDA GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya T.C. Kimlik

Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunludur.

Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında;

-Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartın aslı,

-Pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartının aslı

-T.C. Kimlik Kartı edinme sürecinde, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yeni kimlik kartları teslim alınıncaya kadar geçerli olacak fotoğraflı, imzalı-mühürlü/barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi"nin aslı geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilecektir.

Bunların dışında;

-Sürücü belgesi,

-Meslek kimlik kartları vb. diğer tüm belgeler, sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.