ALES tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? ALES geç başvuru tarihi ne zaman? ÖSYM duyurdu…

ALES tarihi değişti mi? sorusunun yanıtı arama motorlarında yoğun bir şekilde araştırılıyor. LGS ve YKS’nin tarihlerinde değişiklik yapılmasının ardından gözler 2020 ALES tarihine çevrildi. Koronavirüs salgını normalleşme süreci kapsamında pek çok sınav tarihi yeniden değerlendirildi. ALES tarihi değişti mi, ne zaman yapılacak? sorularının yanıtı adaylar tarafından merak ediliyor. ALES geç başvuru tarihi ne zaman? sorusunun yanıtı ve ÖSYM son gelişmeler haberimizde…

ÖSYM GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Koroavirüs salgını nedeniyle ÖSYM sınav takviminde güncelleme yapmıştı. ALES için yeni tarih ise 16 Ağustos olarak belirlenmişti. YKS ve LGS’nin yeniden görüşülmesinin ardından ALES için de yeni bir düzenleme söz konusu olup olmadığı merak edilmeye başladı. Mevcut durumda ALES tarihinde bir değişiklik görülmüyor. ALES belirlenen son takvime göre 16 Ağustos 2020’de yapılacak.

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

ALES başvuruları ilk olarak 13-23 Mart tarihlerinde yapılmıştı. Sınavın salgın nedeniyle ertelenmesinin ardından geç başvuru tarihi de ileri alındı. ALES için geç başvurular 1 Temmuz 2020 saat 23:59'a kadar yapılabilecek.