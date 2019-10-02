ALES sonuçları açıklandı mı? ALES 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçları açıklandı mı? sorusu sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Gözler 22 Eylül'de ÖSYM tarafından yapılan ALES/2 sınavı sonuçlarına çevrildi. Her yıl yapılan ALES sınavı sonuçları ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak. ALES sınav sonuçları için 5 sene geçerli olacak.ALES sonuçları açıklandı mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ALES/2 sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ALES/2 sınav sonuçları ÖSYM'nin belirlediği tarihe göre, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. ALES sınav sonuçları açıklandığında sitemizde yer alacak.

ALES SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

ALES 3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ NE ZAMAN?

ALES/3 sınavı için geç başvurular 8 Ekim 2019 tarihinde sona erecej.

ALES GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ : 180,00 TL (Sınav ücreti aynı gün ödenir.)

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

ALES ÜCRETİ NASIL YATIRILACAK?

Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adını, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilirler.

Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.