Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak isteyen adaylar için ÖSYM tarafından düzenlenen ALES sınavı için geri sayım başladı. Yıl içerisinde belirli tarihlerde yapılan ALES sınavı için heyecanli bekleyiş sona erecek. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından lisanüstü eğitim almak isteyenler için uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) sınav giriş yerleri belli oldu. Peki, ALES sınavı ne zaman? ALES kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte tüm bu soruların yanıtları haberimizin içerisinde yer alıyor. İşte ALES hakkında merak edilenler...

ALES SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 2019-ALES/1 sınavı 5 Mayıs'ta düzenlenecek.

ALES KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınavda adaylara 150 dakika süre tanınacak. ALES, 81 il merkezinde saat 10.15'te başlayacak ancak adaylar sınav günü saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ALES SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

2019-ALES/1’e başvuran adayların sınava girecekleri bina, salonlara atanma işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin “https://ais.osym.gov.tr” adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilirler.

ALES ÇIKMIŞ SORULARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ALES çıkmış soruları yine ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanıyor. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

* yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

* ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

* yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde

ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.