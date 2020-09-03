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  3. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu! ALES sonuçları bugün açıklanacak
03 Eylül 2020 Perşembe 09:44 | Son Güncelleme:

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu! ALES sonuçları bugün açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün duyurdu! ALES sonuçları bugün açıklanacak

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 7 Eylül'de açıklanması planlanan ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihi öne çektiklerini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuçlarını bugün açıklayacaklarını duyurdu.

ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli ALES Adaylarımız, lisansüstü başvurularınızı yapabilmeniz için sonuç açıklama tarihini öne alarak 7 Eylül olarak ilan etmiştik.

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