ALES sınavı 6 Aralık Pazar günü yapılacaktı. Koronavirüs salgınını en aza indirmek için alınan tedbirler sebebiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından sınavların iptal olduğu duyuruldu. 5 sene geçerli olacak olan ALES sınavı yılda 3 kez düzenlenmektedir. ALES ne zaman, tarih belli oldu mu? ALES 2 ne zaman yapılacak?

ALES NE ZAMAN, TARİH BELLİ OLDU MU?

ALES ne zaman yapılacak sorusuna yanıt henüz gelmedi. Resmi kaynaklardan açıklama gelince haberimize eklenecektir.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Bir lisans programında eğitim gören ya da mezun olmuş herkes ALES’e girebilir. Yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve okulunun denklik belgesi bulunan kişiler de bu sınava başvurabilirler. Özellikle tezli yüksek lisans başvuruları için ALES en önemli kriterlerden bir tanesidir.

ALES’e girme sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Adaylar dilediği sürece sınava başvuru yapabilirler. Sınav sonucunda bir yere başvuru yapılmışsa adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanına bakılır