ALES ertelendi mi ya da iptal mi oldu gibi sorular gündemde yoğun olarak yer alıyor. Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan ülkemizde etkili olan koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ilaveler yapıldığını açıkladı. Bunun üzerine hafta sonu sokağa çıkma yasağı geldiği kaydedildi. Akademik kariyer yapacak olan adaylar pazar günü Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenecek olan ALES ertelendi mi? Yeni kısıtlamalar sonrası ALES sınavı iptal mi oldu? soruları merak edildi.

ALES ERTELENDİ Mİ?

ALES sınavı 6 Aralık Pazar günü yapılacak. Sınavın ertelenmesi gibi bir durum söz konusu olmadı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede zorunlu haller sayılacak durumlar başlığı altında yer alan 'ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri' maddesi sokağa çıkma yasağından muaf olunacağı göz önüne alınıyor.

Sınavın kesin olarak iptal olup olmadığı hakkında son açıklama ÖSYM'den yapılacak.

ALES 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES, 06.12.2020'de son sınavı yapılacak. Sınav saat 10:15'te tüm Türkiye'de başlayacak. Sınav giriş yerlerinin ALES'e bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

ALES/2 sınav sonuçları ise bir aksilik olmaması halinde 07.01.2021 tarihinde açıklanacak.

ALES GİRİŞ BELGELERİ YAYINDA!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.