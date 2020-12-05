ALES ertelendi mi, ne zaman? 6 Aralık'ta (yarın) ALES/2 yapılacak mı?

ALES ertelendi mi, ne zaman, soruları gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle salgın riskini en aza indirmek için cuma akşamı saat 21:00 ile pazartesi sabah 05:00'a kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Açılımı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı da 6 Aralık Pazar günü yapılacaktı. Bunun üzerine sınava katılım sağlayacak adaylara açıklama geçen günlerde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den geldi. ALES ertelendi mi, ne zaman? Yarın ALES sınavı yapılacak mı?

ALES ERTELENDİ Mİ, NE ZAMAN?

ALES sınavı ertelendi. 6 Aralık Pazar günü saat 10:15'te yapılması planlanan sınav için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Değerli Adaylarımız,

Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Sınavların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimize eklenecektir.

ALES GİRİŞ BELGELERİ YAYINDA!

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, ALES sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. İşte Aygün'ün yaptığı açıklama;

020-ALES/2 Sınava Giriş Belgeleri adaylarımızın erişimine açılmıştır.

6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adaylarımız sınav yerlerini http://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler.

ALES'E KİMLER GİREBİLİR?

Bir lisans programında eğitim gören ya da mezun olmuş herkes ALES’e girebilir. Yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve okulunun denklik belgesi bulunan kişiler de bu sınava başvurabilirler. Özellikle tezli yüksek lisans başvuruları için ALES en önemli kriterlerden bir tanesidir.

ALES’e girme sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Adaylar dilediği sürece sınava başvuru yapabilirler. Sınav sonucunda bir yere başvuru yapılmışsa adayların geçerlilik süresi bulunan en yüksek ALES puanına bakılır