ALES başvuru son tarihi nedir? 2020 ALES başvuruları ne zaman bitiyor?

ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’na girecek adaylar için başvurular devam ediyor. Adaylar ALES başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. Kararlaştırılan son başvuru tarihine ve ALES başvuru ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yılda 3 kez yapılan ALES sınavından alınan puan, 5 yıl boyunca geçerli oluyor. ALES puanları yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda kullanılıyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTİYOR?

ALES başvuruları 13 Mart’ta başladı. Başvurular için son gün 23 Mart olarak belirlendi. ALES için geç başvuru tarihi ise 1 Nisan 2020 tarihi öngörüldü. Sonuçlar 28 Mayıs 2020 tarihinde açıklanacak.