ALES 2020 ne zaman yapılacak? ALES/2 sınav tarihi hangi gün?

ALES 2020 sınav tarihleri belli oldu. Ölçme, Seçme ve Değerlendirme Merkezi bu yıl son ALES sınavını gerçekleştirecek. Koronavirüs salgınından dolayı sınav takvimi yeniden düzenlenmişti. Yüksek lisans yapacak olan adaylar ALES 2020 sınav tarihini merak ediyor. Peki, ALES 2020 ne zaman yapılacak?

ALES 2020 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES, 06.12.2020'de son sınavı yapılacak. Sınav saat 10:15'te tüm Türkiye'de başlayacak. Sınav giriş yerlerinin ALES'e bir hafta kala açıklanması bekleniyor.

ALES/2 sınav sonuçları ise bir aksilik olmaması halinde 07.01.2021 tarihinde açıklanacak.

ALES NEDİR?

Ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ve tam adı Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş sınavı olan ALES, ÖSYM tarafından düzenleniyor.