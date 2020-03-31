ALES 2020 ne zaman? ALES başvuruları hangi tarihte? İşte geç başvuru tarihi...

ALES başvuruları sınava girecek adaylar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle devletler çeşitli önemler almaya devam ediyor. ÖSYM tedbir amaçlı sınavları erteleme kararı almıştı. Peki, ALES 2020 ne zaman? sorununun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca adayı yakından ilgilendiren ALES hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınavları erteleme kararı aldı. ALES'te ertelenen sınavlar arasında yer alıyor. 13-23 Mart tarihleri arasında ilk başvurular yapıldı. Geç başvuru tarihi ise 1 Temmuz olarak belirlendi.

ALES SINAVI NE ZAMAN?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle devletler çeşitli önemler almaya devam ediyor. ÖSYM tedbir amaçlı sınavları erteleme kararı almıştı. Yayınlanan yeni takvimde ALES sınav tarihi 16 Ağustos 2020 olarak açıklandı.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES’e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.