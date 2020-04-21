ALES 2020 başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman yapılacak? ÖSYM açıkladı!

ALES 2020 hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında ALES 2020 başvuruları ne zaman? ALES sınavı ne zaman yapılacak? sorularının yanıtını merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından senede 3 kez yapılan sınav kovid-19 salgınından dolayı etlenmişti. ALES, öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, ülkemizde lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde kullanılıyor. İşte detaylar...

ALES 2020 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES başvuruları ilk olarak 13-23 Mart tarihlerinde yapılmıştı. Geç başvuru tarihi ise 1 Temmuz 2020 saat 23:59'a kadar yapılabilinecek.

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ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sınav tarihleri yeniden düzenlendi. Takvime göre 16 Ağustos 2020 saat 10:15'de yapılacak.