ALES 2019 sınav giriş yeri sorgulama: ALES ne zaman, saat kaçta yapılacak? ALES için geri sayım

ALES 2019 sınav giriş yeri sorgulama sayfası merak edilen konular arasında yer alıyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019 ALES 3) için geri sayım başladı. Sözel ve sayısal iki ayrı test olarak gerçekleşen ALES 100 sorudan oluşuyor ve adayların 150 dakika dakikası bulunuyor. Sınav giriş belgeleri de erişime açıldı. ALES sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorusunun yanıtı merak ediliyor. İşte yanıtı..

ALES NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2019 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/3), 17 Kasım 2019 tarihinde uygulanacak. Sınav 10.15'te başlayacak.

ALES TESTİ NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

ALES HAKKINDA

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.